Elias Ruiz, CEO de Horizont Auto, cuenta enel canal cocina de Milar una historia llena de raíces, sabor y emprendimiento / Milar Comelsa TV

Elias Ruiz, CEO de Horizont Auto, cuenta enel canal cocina de Milar una historia llena de raíces, sabor y emprendimiento

En este nuevo episodio del Canal Cocina de Milar reciben a Elías Ruiz, CEO de Horizont Auto, concesionario especializado en la compraventa de coches de segunda mano, vehículos industriales de ocasión y seminuevos en Foios, Valencia, con más de 30 años de experiencia en el sector. Junto al chef Rubén Fenollar, prepara un ceviche ecuatoriano con patacón, camarón, limón, naranja, tomate y cebolla morada, mientras repasan su trayectoria, el crecimiento de Horizont Auto, la importancia del equipo humano y el trato cercano que ofrecen a sus clientes, especialmente a la comunidad latina. Una conversación cercana sobre emprendimiento, confianza, servicio personalizado y raíces latinas, acompañada por los electrodomésticos AEG, que hacen que cocinar sea más cómodo, preciso y sencillo. Utilizan la encimera AEG Serie 8000, que aporta control y flexibilidad gracias a sus zonas de inducción, la función puente y la cocción asistida SenseBoil, que ajusta el calor para cocinar con más seguridad y mejores resultados. Además, de su increíble material con acabado mate que es anti rayaduras.

Los ingredientes para elaborar esta receta son los siguientes: