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Ronqueo, alta gastronomía y fuegos artificiales en LAMARR: la experiencia mediterránea del verano

El próximo 25 de junio, LAMARR Eventos será el escenario de una velada gastronómica exclusiva frente al Mediterráneo, creada para descubrir el Atún Rojo Balfegó en toda su esencia. Una cita única en la que el producto, la tradición y el mar se unen en un enclave privilegiado para celebrar una experiencia pensada para saborear cada momento.