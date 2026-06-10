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Se levanta la acampada de los docentes en plaza de la Virgen tras nueve días y la suspensión de la huelga
Ya se habían convertido en una estampa habitual de la plaza de la Virgen de València: las tiendas, los toldos, las camisetas verdes y hasta los conciertos y las paellas que han organizado durante nueve días los docentes acampados en la céntrica plaza de la ciudad.
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