Fernando Bustamante y Miguel Ángel Montesinos

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Se levanta la acampada de los docentes en plaza de la Virgen tras nueve días y la suspensión de la huelga

Ya se habían convertido en una estampa habitual de la plaza de la Virgen de València: las tiendas, los toldos, las camisetas verdes y hasta los conciertos y las paellas que han organizado durante nueve días los docentes acampados en la céntrica plaza de la ciudad.