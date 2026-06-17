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Protestas del tercer sector ante las Corts por la "precarización" de los servicios sociales

La Plataforma del Sector Social ha lanzado "un SOS social" ante unos servicios sociales "totalmente precarizados" y tres sectores (mayores, discapacidad e infancia) que llevan años esperando unas licitaciones en los centros que no llegan. "Es esencial que nos tiremos a la calle en su defensa porque si pone en riesgo la red de protección, perdemos todos", aseguran.