Tino Costa: la presión de Mestalla, Messi y la vida después del fútbol | Milar / Milar Comelsa TV

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Tino Costa: la presión de Mestalla, Messi y la vida después del fútbol | Milar

¿Qué se siente al compartir vestuario con Messi? ¿Cómo es jugar en clubes históricos como el Valencia CF? ¿Y qué ocurre cuando una carrera profesional llega a su fin? En este episodio de Cocina con Milar, Rubén conversa con Tino Costa, exfutbolista profesional y una de las figuras más recordadas por la afición valencianista. Durante la entrevista, Tino repasa algunos de los momentos más importantes de su trayectoria, desde sus experiencias en el fútbol de élite y su relación con la selección argentina hasta la presión de jugar en grandes clubes y la realidad que existe detrás de la vida de un futbolista profesional. Una conversación cercana, llena de anécdotas, reflexiones y experiencias que muestran el lado más humano del deporte de alto nivel. Todo ello mientras preparamos una deliciosa receta gracias a los electrodomésticos Whirlpool. Más información