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Víctimas de la dana llevan al Congreso la petición de retirar el aforamiento a Mazón para que sea juzgado

Diferentes asociaciones de víctimas de la dana se han desplazado este martes hasta el Congreso de los Diputados para exigir la retirada del aforamiento al que fuera president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, todavía diputado del Partido Popular en Les Corts Valencianes. Representantes de varias asociaciones se han concentrado a las puertas de la Cámara Baja para reivindicar lo que llevan pidiendo desde que se produjo la tragedia y, sobre todo, desde que Mazón dimitiera como jefe del Consell y mantuviera su acta en la cámara autonómica, que han materializado en un recurso de amparo al Tribunal Constitucional con el objetivo de que pueda ser juzgado en el tribunal de instancia de Catarroja por su papel en la gestión de la emergencia de aquel 29 de octubre.