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Teresa, la 'iaiafit' viral de 89 años que levanta hasta 30 kg en su rutina de entrenamiento

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Noelia Martínez

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Teresa, la 'iaiafit' viral de 89 años que levanta hasta 30 kg en su rutina de entrenamiento

Noelia Martínez

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A sus 89 años, Teresa Monsonís, vecina de Burriana (Castellón), se ha vuelto viral en redes como la iaiafit. Su constancia le permite levantar hasta 30 kg en peso muerto y mancuernas de 8 kg. Pionera, comenzó a entrenar a los 50 años en el gimnasio de su yerno y ahora continúa con su nieto, Héctor, monitor y fisioterapeuta.

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