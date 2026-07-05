José Manuel López

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Eva, desalojada por el incendio de Soneja: "Hemos salido con ansiedad y con cuatro cosas"

El avance de las mismas y la cantidad de humo ha obligado a las autoridades a desalojar a los más de 500 vecinos. Algunos de ellos han salido del municipio por sus propios medios o de sus familiares, mientras que otros han sido desplazados a Soneja, concretamente a la Casa de la Cultura. Ante la imposibilidad de regresar a sus casas esta noche, un grupo de 70 aproximadamente serán llevados al Seminario de Segorbe donde pasarán la noche.