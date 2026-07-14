Marta Rojo

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Concentración de docentes y familias ante las Corts por el Plan Edificant y la climatización de las aulas

En el chaleco que lleva una de las docentes que se encuentran ante la puerta de las Corts se puede leer el ya clásico lema huelguista: “Docent treballant en precari”. Bajo ese cartel, en rotulador, se ha añadido: “La lluita continua”. Es un añadido que refleja bien el momento que encara la reivindicación docente y con ella el paro ahora suspendido. En pleno verano, se intenta mantener el pulso mientras sigue la negociación. Este martes, una concentración de familias y docentes ha reclamado ante las Corts Valencianes unos “centros del siglo XXI”, algo que consideran “un derecho fundamental”.