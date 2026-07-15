Fernando Bustamante

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Combatir el calor en València bajo aviso rojo: la fuente del Parc Central

El primer mes y medio del verano se cerró con una jornada bajo aviso rojo en todo el litoral de la provincia de Valencia y con una temperatura máxima de 44,4 grados en Ontinyent, según el balance de la Aemet de este miércoles. En València, la gente no dudó en buscar la manera de combatir el calor intenso. Uno de los lugares más visitados fue la fuente de chorros del Parc Central.