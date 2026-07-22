Brownie de chocolate gourmet con Teresa de Trufas Martínez | Milar / Milar Comelsa TV

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Brownie de chocolate gourmet con Teresa de Trufas Martínez | Milar

Tradición, chocolate y más de 90 años de historia se dan cita en un nuevo episodio del Canal Cocina de Milar. En esta ocasión, recibimos a Teresa Martínez, de Trufas Martínez, una emblemática casa valenciana que desde 1931 endulza la vida de varias generaciones desde el corazón de Valencia. Mientras elaboramos una receta muy especial con la ayuda de los electrodomésticos de Hisense, Teresa nos descubre los orígenes de este negocio familiar, los valores que han permitido conservar su esencia y todo lo que significa mantener vivo un oficio basado en el tiempo, la paciencia y el trabajo artesano. Para elaborar esta receta hemos utilizado el microondas integrable de Hisense BIM325GI63DBG tiene un diseño en cristal negro muy elegante, queda integrado en la cocina y cuenta con 25 litros de capacidad. Pero lo importante está dentro: incorpora tecnología inverter, que ayuda a calentar y descongelar de forma más uniforme y se limpia solo gracias a su limpieza hidrolítica. También, hemos utilizado el horno integrable Hisense fácil, directo y sin líos. Incorpora cocción con vapor, perfecta para que los platos queden más jugosos y para cocinar de una forma más saludable. Y hablando de saludable, este horno Hisense BSA66346PBGWIFI lleva bandeja Air Fry. Además, cuenta con sonda térmica. Una conversación llena de recuerdos, emoción y amor por el trabajo bien hecho, en la que tradición e innovación demuestran que pueden avanzar de la mano. Descubre el episodio completo y acompáñanos en esta nueva entrega del Canal Cocina de Milar, con la tecnología de Hisense. Más información