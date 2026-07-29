Cocina un solomillo de cerdo al horno con el empresario Jordi Sánchez-Tarazaga | Milar / Milar Comelsa TV

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Cocina un solomillo de cerdo al horno con el empresario Jordi Sánchez-Tarazaga | Milar

En este nuevo episodio del Canal Cocina de Milar recibimos a Jordi Sánchez-Tarazaga, más conocido como Aquí Jordi: joven empresario valenciano y creador de una marca personal tan reconocible como directa. Una conversación cercana en la que descubrimos a la persona y su particular visión sobre la vivienda, el dinero, la ambición y el éxito. Jordi reflexiona sobre la importancia de construir un patrimonio, pero también un hogar; sobre cómo mantener los principios cuando hay dinero en juego y sobre el equilibrio entre perseguir grandes objetivos y no perder el norte. Además, hablamos de familia, fe, autenticidad, legado y de por qué una casa puede ser mucho más que una inversión: una declaración de quién eres y del futuro que quieres construir. Mientras conversan, preparan un delicioso solomillo de cerdo con salsa de setas acompañado de patatas al romero, una receta elaborada con los electrodomésticos de Hisense. Dale al play y descubre el lado más personal de Aquí Jordi en el Canal Cocina de Milar. Más información