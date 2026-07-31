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La valenciana Alma Alfonso narra en primera persona cómo está viviendo estas 72 horas desde Ceuta: "no entiendo es cómo este gobierno no hace nada"

La valenciana Alma Alfonso narra en primera persona cómo está viviendo estas 72 horas desde Ceuta: "no entiendo es cómo este gobierno no hace nada"

Redacción Levante-EMV

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La valenciana Alma Alfonso narra en primera persona cómo está viviendo estas 72 horas desde Ceuta: "no entiendo es cómo este gobierno no hace nada"

Redacción Levante-EMV

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La crisis migratoria sin precentes provocada por la llegada de más de 40.000 personas a Ceuta en apenas 24 horas ha pillado a la diputada valenciana del Partido Popular en el Congreso de la Diputados, Alma Alfonso, de vacaciones con su familia y unos amigos en la ciudad autónoma. Llegó el miércoles y las últimas 72 horas se han convertido en una auténtica pesadilla.

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