Secciones

Es noticia
Dónde ver el eclipseTemperatura del marMisterio urna BenidormSanción Reggaeton Beach FestivalAcampados en El CaboEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin
Morant destaca la rapidez en la gestión de la crisis en Ceuta y aboga por una Europa unida

Morant destaca la rapidez en la gestión de la crisis en Ceuta y aboga por una Europa unida

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Morant destaca la rapidez en la gestión de la crisis en Ceuta y aboga por una Europa unida

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Declaraciones de Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV. La ministra ha destacado la rapidez de actuación con la crisis migratoria en Ceuta por parte del Gobierno. Además, ha achacado a quienes buscan generar confrontación de la situación y ha afirmado que "echando gasolina no se solucionan los incendios".

Tracking Pixel Contents