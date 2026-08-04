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Morant destaca la rapidez en la gestión de la crisis en Ceuta y aboga por una Europa unida

Declaraciones de Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV. La ministra ha destacado la rapidez de actuación con la crisis migratoria en Ceuta por parte del Gobierno. Además, ha achacado a quienes buscan generar confrontación de la situación y ha afirmado que "echando gasolina no se solucionan los incendios".