Un joven de 25 años sigue atrincherado en su vivienda de Agost desde la madrugada del miércoles. La Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo en la calle Fermín Sánchez, a escasos metros del Ayuntamiento, con negociadores y psicólogos que tratan de convencerle para que deponga las armas.
El operativo supera ya las 34 horas y la Guardia Civil descarta entrar por la fuerza para evitar una reacción imprevisible. Mientras, los vecinos de la misma calle pueden entrar y salir de sus casas acompañados por la Policía Local.
El alcalde de Agost, Juanjo Castelló, asegura que la familia está jugando un papel clave: “Lo que le transmiten es que quieren abrazarlo, que quieren hablar con él, que es un chico joven de 25 años y que al final tiene mucha vida por delante”. Añade que el joven “no ha amenazado nunca a nadie” y que se encerró convencido de que alguien quería hacerle daño.
Según Castelló, los profesionales que participan en el dispositivo barajan que un brote psicótico haya podido desestabilizarlo.