El IES García Berlanga de Sant Joan busca sinergias y reúne a la élite del sector audiovisual de Alicante en Ciudad de la Luz

Rafa Arjones

as empresas audiovisuales, un sector cuya afiliación en la Comunidad Valenciana ha crecido un 70 % en la última década, demandan profesionales con dos requisitos imprescindibles: dominio de inglés y de la inteligencia artificial. Así lo han trasladado pequeñas y medianas firmas, que trabajan en la provincia de Alicante, a los centros educativos con Formación Profesional (FP) de la familia de imagen y sonido, durante unas jornadas organizadas por el IES Luis García Berlanga de Sant Joan. Más información

