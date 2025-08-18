La Generalitat mantiene cerrados este lunes por el peligro de incendios los parques naturales de la Comunidad Valenciana, debido a la ola de calor que ya mañana se espera que remita.

El riesgo de fuegos forestales es extremo tanto para este lunes como para el martes en la provincia, motivo por el que la Generalitat ordenó el sábado la clausura de parques tan sensibles a un incendio foresta como los de la Font Roja, Mariola, Serra Gelada o El Montgó en la provincia. Además, el Alcoy también se ha cerrado por el mismo motivo la Vía Verde. Más información.