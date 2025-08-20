La luz fue el hilo conductor del proyecto que el fotógrafo Carlos Balsalobre inició a finales del pasado año con los miembros de la Agrupación de Fotografía de Ibi (Afibi), con la que colaboraba desde hacía años. El proyecto se interrumpió en febrero de 2025 con el repentino fallecimiento del fotógrafo alicantino, pero se retomó después con la participación de otra fotógrafa, Lourdes Fuente, que sucedió a Balsalobre en el comisariado de la exposición colectiva que finalmente ha llevado a término y que servirá de homenaje al maestro de la imagen y a su legado como docente.