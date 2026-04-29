Juani Ruz

Alcoy presenta el ciclo "Música & Modernisme"

El ciclo Música & Modernisme es una producción de Metrónomo Agencia Artística y Orchestalia, en la cual, a través de la música y otras expresiones artísticas, se presentan programas basados en composiciones del período modernista —tan arraigado en la ciudad de Alcoy y que forma parte de nuestro patrimonio social y cultural—, con un repertorio en el que se recuperan obras de compositores alcoyanos, compartiendo cartel con piezas consagradas de autores mundiales, junto a tesoros ocultos —de la inagotable literatura musical—, ofreciendo con ello diversos elementos que identifican y recrean el espíritu de la Belle Époque.

El ciclo se compone de cuatro programas: Café Concert Modernista (8 de mayo, 18:30 h), Narrativa y Música (9 de mayo, 12:00 h), El Mundo Baila y Danza (22 de mayo, 18:30 h) y Música y Sociedad (23 de mayo, 12:00 h).