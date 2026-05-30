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El restaurante "L'Hostalet" cierra las jornadas de "Menjar de la Terra" en Cocentaina

El restaurante "L'Hostalet" cierra las jornadas de "Menjar de la Terra" en Cocentaina

Juani Ruz

El restaurante "L'Hostalet" cierra las jornadas de "Menjar de la Terra" en Cocentaina

Juani Ruz

Cocentaina
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El restaurante contestano cierra «Menjars de la Terra» con una propuesta que ensalza la cocina de la Montaña alicantina y demuestra la versatilidad de la cereza para unir tradición, producto y creatividad

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