El restaurante "L'Hostalet" cierra las jornadas de "Menjar de la Terra" en Cocentaina
El restaurante contestano cierra «Menjars de la Terra» con una propuesta que ensalza la cocina de la Montaña alicantina y demuestra la versatilidad de la cereza para unir tradición, producto y creatividad
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