En breve hará 5 años del trasplante hepático que precisó Isabel Ramajo a causa de la enfermedad genética de Wilson, un trastorno hereditario poco frecuente con síntomas neurológicos que hace que el organismo no pueda deshacerse del cobre a través del hígado. El proceso no ha sido fácil pues ha sufrido dos rechazos y una encefalopatía pero el trasplante se ha estabilizado y ya no tiene que ir tanto al hospital. «Estoy superagradecida al donante, a la familia y a todo el equipo médico, que me mira con lupa».