Cumplir 100 años no es algo que se vea todos los días, pero Jacinto Martínez lo ha hecho con la misma alegría y vitalidad que lo han acompañado toda su vida. Para Jacinto, ser centenario no es solo un número: "es una ilusión muy grande", comenta emocionado desde su casa, en el barrio de Benalúa, donde celebra este cumpleaños tan especial junto a toda su familia, bisnietos incluidos. Lo mejor de alcanzar esta cifra, según este centenario, es seguir disfrutando de buena salud y de los suyos. Y como no podía ser de otra manera, su centenario ha sido motivo de fiesta y reunión. "Hicimos una celebración enorme, como una boda. Acudieron 32 personas entre familia y amigos. Fue una comida estupenda y todos estuvieron contentos", recuerda Martínez. Lee aquí la noticia.