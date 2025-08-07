La costa de Orihuela se asienta como un destino turístico donde reina la tranquilidad y es elegido por políticos como Blas Piñar, Adolfo Suárez o Felipe González

Entre la multitud de lugares idóneos para veranear en la provincia, más allá de la archiconocida y explotada Playa de San Juan, de la pujante y selecta Albufereta y del paraíso extranjero de Benidorm, en 1975 era también una realidad la Dehesa de Campoamor. Ubicada en la costa de Orihuela, su secreto radicaba en ser un remanso de paz, a diferencia de los otros enclaves citados, cada vez más masificados y objeto de urbanización masiva.