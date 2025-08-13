Declaraciones de la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, y del secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, que han detallado que este próximo fin de semana "va a repuntar" la ola de calor, momentos antes de reunirse para "coordinar" y estar "informados" sobre la situación meteorológica que van a vivir en los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido que a partir de este viernes, en la Comunitat Valenciana, se espera "un nuevo pico cálido, muy intenso sábado y domingo, con tendencia a un ligero descenso a partir del lunes", pero todavía temperaturas significativamente altas.