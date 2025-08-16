Ideal para veranear, Torrevieja era otro de los municipios estrella de la provincia de Alicante en 1975. Seducidos por el sol, sus playas y un abanico casi infinito de posibilidades para pasar el verano, el municipio hervía en los meses centrales de las vacaciones. Las discotecas comenzaron a convertirse en todo un reclamo de la zona, pero también sus terrazas, sus concursos de habaneras (toda una sensación que celebraba su XXI edición) y su atractiva oferta de pesca. “Lo que más se pesca es besugo al curricán y palometa al chambel”, reconocía uno de los entrevistados por este periódico tal semana como ésta pero de hace 50 años.