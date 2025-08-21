Han apartado la piscina y la playa por un momento, así como las actividades habituales de los campamentos de verano, para formarse como detectives digitales. Lejos de estar pegados a las pantallas consumiendo vídeos, muchos de ellos desaconsejables para su edad, 2.000 niños y adolescentes de distintos municipios de la provincia han aprovechado las vacaciones para aprender a cuidar su privacidad en redes sociales, entrenar modelos de inteligencia artificial e incluso a hacer simulaciones de ciberseguridad.