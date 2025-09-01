Una tormenta perfecta se ha desatado sobre el sector de los talleres de automoción. La combinación del envejecimiento del parque de vehículos con la falta de mecánicos ha propiciado que se estén registrando tiempos de espera de hasta un mes en la provincia de Alicante para las reparaciones, ante la desesperación de los afectados. La edad media de los coches supera los 14 años, circunstancia que incrementa sus averías, mientras que el sector calcula que tiene un déficit de mano de obra que supera los 300 profesionales.