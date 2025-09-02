Como si de una marea se tratara, septiembre borraba de un plumazo las aglomeraciones de aquella Alicante de 1975. A su paso dejaba una ciudad semivacía por las obligaciones de un calendario que ya anunciaba el final de un verano y el inicio de una travesía de rutinas y obligaciones. La estación de autobuses copaba buena parte de aquel hasta luego de muchos veraneantes. En los últimos cinco días de agosto salieron con dirección a Madrid, epicentro del turismo hacia Alicante, 171 autocares que llevaron de vuelta a unas 8.500 personas.