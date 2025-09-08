La ambición de un artista es la gasolina que impulsa su mente inquieta. Sin ella, nada en el mundo de la cultura tiene sentido. El rapero ilicitano Iván Pomares (Elche, 1993), más conocido como Seven, regresa a la escena musical con su cuarto álbum, Lugar oscuro, un disco autoproducido en el que relata aquellos momentos en los que la falta de ambición le consumía, impidiéndole avanzar.