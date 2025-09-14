Tras estudiar a caballo entre Madrid y Estados Unidos en la Universidad Saint Louis y ganar experiencia en diversos proyectos, Jorge Palacio -el mayor de los hijos del expresidente de CEV Alicante Perfecto Palacio- se sitúa ahora al frente de NOBO, el nuevo centro de negocios de la carretera de Ocaña. Una iniciativa que ya ha logrado atraer a empresas como Pavigym o la multinacional Kongsberg, además del concesionario de Porsche que gestiona la familia. Su responsable que confía en lograr una ocupación del 100 % el próximo año.