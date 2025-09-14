Aunque no ha perdido la energía ni el olfato artístico, José María Morán Berrutti se muestra crítico tras el paso de los años. Crítico con su entorno, fundamentalmente. Ese entorno en el que tanto se ha implicado y, según su perspectiva, no ha desarrollado buenas condiciones para la supervivencia ni para la generación de talento.

Hace ahora 50 años el artista, nacido en la plaza del Puente («bajo la cara del moro», según le gusta decir), decidió emprender el camino de su profesionalización. La elaboración de cerámicas, sobre todo las que representan diferentes lugares y aspectos de su Alicante natal, le han otorgado una popularidad que aún conserva.