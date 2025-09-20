Hace 50 años en Alicante. Del 15 al 21 de septiembre de 1975: Sin agua potable en las pedanías / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

El alcalde pedáneo no sabía ya qué cara poner ante sus vecinos. Hacía más de dos años que había recogido el dinero de sus representados para que el Rebolledo por fin tuviera agua potable, pero por ahí nadie había pasado. Cansado de la demora institucional, del repetido olvido a las pedanías, ahora había de lidiar con las sospechas de los suyos. “Estoy harto, dicen que si me he quedado yo el dinero, pero tengo los recibos de haberlo ingresado en el Banco de Valencia”, confesaba Juan Guillén a este diario, al que acudía para poner el grito en el cielo.