Manuel Carrasco hace vibrar al público en la plaza de toros de Alicante / Rafa Arjones

El cantante onubense ofreció un espectáculo inolvidable ante una plaza de toros abarrotada, donde miles de seguidores corearon cada una de sus canciones. Manuel Carrasco repasó sus grandes éxitos y presentó temas de su último disco. El público vibró con un directo lleno de emoción, energía y momentos íntimos que hicieron la noche única. Luces, sonido y una cuidada puesta en escena convirtieron el concierto en una auténtica fiesta musical. Alicante se rindió a uno de los artistas más queridos del panorama nacional.