Alicante vibra con la VII Mar Solidaria: récord de público y más actividades inclusivas que nunca / INFORMACIÓN

Se celebra ‘La Mar Solidaria’ un evento, sin ánimo de lucro, que tiene como finalidad la práctica y el disfrute de diversas disciplinas deportivas relacionadas con el mar y su entorno terrestre, fomentando la inclusión de las personas con discapacidad de COCEMFE Alicante y UPAPSA.Cerca de 2000 asistentes y más de 150 participantes, han podido disfrutar del mayor evento para personas con discapacidad en el mar.