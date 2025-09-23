Hace 50 años en Alicante. Del 22 aal 28 de septiemnbre de 1975: Quejas por los edificios que tapan las vistas de la Albufereta desde el paseo de la Cantera / Rafa Arjones

Hace 50 años en Alicante. Del 22 al 28 de septiembre de 1975: Quejas por los edificios que tapan las vistas de la Albufereta desde el paseo de la Cantera

En los años setenta ya estaba asentada la creencia en Alicante de no volver a darle la espalda al mar. Aquella ciudad cuyos edificios, incluidos los de la Explanada, le giraban la cara al agua por sus olores y el trasiego de las barcas de los pescadores había pasado a mejor vida. En 1975, con el turismo siempre en la boca y con las playas como mejores embajadoras de la provincia, las vistas al mar se convirtieron en un codiciado objeto de deseo para constructores y compradores.