Protesta por el cierre del Centro de Día de Plaza América: mayores y empleados exigen soluciones / Rafa Arjones

Protesta por el cierre del Centro de Día de Plaza América: las personas mayores y los empleados exigen soluciones

“El centro de día es mi vida, mi familia”. Con esta frase, entre pancartas y proclamas, usuarios y trabajadores del Centro de Día de Plaza América resumieron este martes la angustia que sienten desde el cierre de las instalaciones el pasado 15 de agosto. Casi un centenar de personas se manifestaron frente a la Casa de las Brujas, sede del Consell en Alicante, para exigir la reapertura inmediata del servicio que atendía diariamente a unas 40 personas mayores.