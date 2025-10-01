La Policía Nacional y la Autoridad Portuaria de Alicante evitan el fallecimiento de una mujer gracias a una rápida maniobra de RCP coordinada / INFORMACIÓN

La intervención conjunta de ambos cuerpos permitió estabilizar a la mujer tras varios minutos sin signos vitales. La reanimación fue realizada mediante un sistema de relevos planificado entre agentes de la Policía Nacional y de la Autoridad Portuaria. El médico de emergencias confirmó que, de no ser por la actuación inmediata de los funcionarios, la víctima no habría sobrevivido.