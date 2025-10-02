Hace 50 años. Del 29 de septiembre al 5 de octubre de 1975: Alicante apoya a Franco / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

“¡Franco sí, comunismo no!”. El primero de octubre de 1975 el Régimen todavía congregó en la plaza del Ayuntamiento (entonces, del 18 de julio) a miles de alicantinos para demostrar su apoyo al dictador. En aquella populosa convocatoria, frente al consistorio municipal y frente al alcalde García Romeu y a sus predecesores (José Abad, Agatángelo Soler y Fernando Flores), Alicante quiso mostrar su adhesión a la postura del Caudillo ante los ataques, ya incesantes, del resto de países europeos por su decisión de fusilar a miembros de ETA involucrados en el asesinato de Carrero Blanco.