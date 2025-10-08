Hace 50 años en Alicante. Del 6 al 12 de octubre de 1975: Tabarca busca profesor para sus 40 niños / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

Ser niño en Tabarca en 1975 era vivir en el verano sin fin. No por ver agua por los cuatro costados sin apenas tener que levantar la vista, sino porque el colegio, en la segunda semana de octubre, seguía cerrado a cal y canto. La situación, lejos de ser una fiesta, comenzaba a convertirse en un verdadero quebradero de cabeza para las familias de los alumnos, el alcalde pedáneo y también para el Ayuntamiento de Alicante. El motivo era que ningún maestro asumía el reto de impartir clase en la isla.