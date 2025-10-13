El duende de Morante y sus tardes memorables en la Plaza de Toros de Alicante / Rafa Arjones

Morante de la Puebla ha protagonizado algunas de las tardes más recordadas en la Plaza de Alicante. En una ocasión, pidió regar el ruedo antes de torear, generando sorpresa y debate entre la afición. Sus actuaciones han combinado polémica, personalidad y momentos de gran toreo. En su última presencia en la feria alicantina, volvió a llenar los tendidos. Su paso por Alicante queda marcado por el duende y tardes difíciles de olvidar.