El obispo Munilla bendice el nuevo columbario de la Concatedral de San Nicolás / Alex Domínguez

Entre los muros silenciosos de la Concatedral de San Nicolás de Alicante, el paso del tiempo parece detenerse. Sin embargo, en el templo, un nuevo espacio abre sus puertas para garantizar un descanso eterno en un entorno sagrado. Se trata del novedoso columbario de la concatedral, un lugar destinado a custodiar las cenizas de los difuntos y a ofrecer a las familias un espacio diferente donde mantener vivo el recuerdo de quienes ya no están. Más información