Alex Domínguez

“La calle es nuestra”, una serie para descubrir las arterias con más identidad de Alicante

INFORMACIÓN arranca este domingo la sección “La calle es nuestra”, una serie de reportajes semanales que recorrerán las arterias más vivas de la ciudad: esas calles donde late la historia, el comercio y la vida cotidiana. Un recorrido por los lugares donde todo sucede, donde se mezclan generaciones, acentos y oficios, donde los edificios conservan las huellas del pasado y los escaparates reflejan el presente.