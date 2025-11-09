La calle es nuestra. Capítulo 1 / Alex Domínguez

Vídeo | Así es la calle Virgen del Socorro de Alicante en "La calle es nuestra"

INFORMACIÓN arranca este domingo la sección "La calle es nuestra", una serie de reportajes que recorrerán cada semana las arterias más vivas de la ciudad: esas calles donde late la historia, el comercio y la vida cotidiana. Un recorrido por los lugares donde todo sucede, donde se mezclan generaciones, acentos y oficios, donde los edificios conservan las huellas del pasado y los escaparates reflejan el presente. El primer capítulo se centra en la calle Virgen del Socorro, una de esas arterias que son historia y presente de la ciudad. Una calle de pescadores convertida hoy en un lugar privilegiado para vivir y una parada obligada para los turistas. Lea aquí el reportaje completo.