Vídeo | Así es la calle San Francisco, la de "las setas", en Alicante en "La calle es nuestra"

En esta nueva entrega de la sección "La calle es nuestra", recorremos la transformación de la calle San Francisco en Alicante, más conocida como "la calle de las setas". Esta vía, que años atrás estaba en decadencia y era considerada una de las más deterioradas de la ciudad, ha renacido como un destino turístico popular, gracias a la instalación de las setas en 2013, que la convirtieron en un símbolo de la ciudad. Sin embargo, aunque la peatonalización y las setas han revitalizado la zona, la calle aún enfrenta desafíos como la falta de limpieza, el mal estado del pavimento y la necesidad de mantenimiento en sus decoraciones. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado un proyecto de renovación integral para abordar estos problemas. Lea aquí el reportaje completo Más información