Hace 50 años en Alicante. Del 17 al 23 de noviembre de 1975: La muerte de Franco agota cinco ediciones de INFORMACIÓN / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

Hace 50 años en Alicante. Del 17 al 23 de noviembre de 1975: La muerte de Franco agota cinco ediciones de INFORMACIÓN

Otro 20-N para la historia del país. El caudillo, Francisco Franco, moría tal semana como ésta pero de hace 50 años. En muerte clínica durante días, el Régimen hizo que su defunción definitiva coincidiera con el aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, fusilado en la prisión de La Florida de Alicante. De esta manera se abría un proceso de cambio en una España que nunca fue la misma. Aquel 20 de noviembre de 1975 fue un no parar en la redacción del diario INFORMACIÓN, ubicada en la calle Poeta Quintana. El periódico sacó hasta cinco ediciones que volaron de los quioscos conforme se colocaban. Fue un no parar de un pueblo necesitado de noticias. En los bares, la mirada puesta en el televisor; por las calles, guardias urbanos incluidos, con las páginas del diario entre las manos. Más información