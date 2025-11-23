Refugiados Fútbol Club / Áxel Álvarez

De Mali, Senegal, Marruecos, Ucrania... son las nacionalidades de los jugadores de un nuevo equipo muy particular que desde hace unos meses compite en una liga local de fútbol 7 en Alicante. Se trata del equipo de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) compuesto por una decena de personas que llegaron a Alicante huyendo de las complicadas situaciones de sus países en busca de oportunidades. Ahora, mientras regularizan su situación y comienzan una nueva vida, han encontrado en este equipo un verdadero refugio y una familia. Más información