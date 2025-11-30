Vídeo | Así es la calle San Vicente de Alicante en "La calle es nuestra" / Alex Domínguez

La calle San Vicente de Alicante, testigo de siglos de historia, atraviesa una etapa de transformación. Desde su origen como camino de acceso a la ciudad hasta su renacimiento comercial impulsado por el turismo, la vía se enfrenta ahora la propuesta de peatonalización por parte del Ayuntamiento. Mientras se busca renovar el espacio y promover la cultura, surgen dudas sobre su impacto en la movilidad y el comercio, con un futuro por definir Más información