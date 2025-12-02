Asesina a su pareja a puñaladas en Alicante y se suicida en el balcón de la vivienda / Rafa Arjones

La Policía Nacional investiga el presunto asesinato machista de una joven de 29 años que ha aparecido muerta con cerca de una decena de puñaladas en el cuerpo en su domicilio de Alicante. La pareja, un hombre de 34 años, ha sido encontrada ahorcado en el balcón del domicilio de la pareja, que al parecer estaba en proceso de separación pero seguían conviviendo en un domicilio de la calle Cánovas del Castillo, en Carolinas Altas. Más información