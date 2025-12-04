Hace 50 años en Alicante. Del 1 al 7 de diciembre de 1975: Una cesta por Navidad / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

En diciembre, aluvión de abetos y belenes, bebidas, buen jamón y el mejor turrón. Las casas de Alicante estrenaron el último mes de 1975 a todo tren, con buen gasto para celebrar las primeras fiestas de un tiempo diferente. Mediados los setenta el mejor regalo que se podía hacer era una cesta de Navidad, un detalle popularísimo que se podía convertir incluso en un regalo de alto standing. Su precio oscilaba entre 3.500 y 20.000 pesetas. Las empresas agasajaban a sus trabajadores; los más afortunados eran obsequiados con vinos, champañas, coñacs, dulces típicos y jamón de jabugo. Los menos recibían multitud de latas que aún hoy solo salen a la luz en estas fechas.