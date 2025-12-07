Alex Domínguez

Vídeo | Así es la calle Pintor Gisbert de Alicante en "La calle es nuestra"

La calle Pintor Gisbert es mucho más que un eje comercial; es un espacio donde la historia, la vida vecinal y la tradición se entrelazan. Entre carnicerías centenarias, mercerías, peluquerías y estancos, la calle mantiene su pulso diario, testigo de generaciones de vecinos que la recorren cada día. Los ecos del antiguo tranvía y la memoria de lugares como el cine Novedades recuerdan un pasado que sigue presente en el barrio. Más información